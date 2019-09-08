بالفيديو.. يحيى الغساني يتحدث عن المنافسة في الموسم الجديد وحلم الاحتراف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث يحيى الغساني، لاعب فريق الوحدة الإماراتي، عن المنافسة في الموسم الجديد وحلم الاحتراف في أوروبا.

وتعادل الوحدة مع بني ياس بهدف لكل فريق، وتكفل يحيى الغساني بتسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات في كأس الخليج العربي.

وقال الغساني في تصريحات لـ"العين الرياضية": "الجميع يعرف أن الرطوبة هنا قوية، لا أقول إن الطقس أثر لأن الجميع يدرك ذلك".

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وأضاف: "أحمد الله على التعادل، حاولنا أن نؤدي بصورة جيدة في المباراة".



وتابع: "المنافسة هذا الموسم ستكون صعبة، هناك 5 أو 6 أندية ستتنافس، ولا أحد يمكنه تحديد البطل، الجميع سيحاول والبطل واحد في النهاية".

وأتم: "أي لاعب يحلم باللعب في أوروبا، ما حدث معي كان جيداً، ولا أعرف المكتوب لي في المستقبل، لكن أتمنى أن أخرج لأوروبا".