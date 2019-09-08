بالفيديو.. مساعد مدرب بني ياس يعلق على التعادل مع الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد معتز عبدالله، المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق بني ياس الإماراتي، أن بطولة كأس الخليج العربي تعتبر خير إعداد لبطولة الدوري.

واقتنص بني ياس تعادلاً بهدف لمثله مع فريق الوحدة في دور المجموعات بكأس الخليج العربي، قبل أيام قليلة من انطلاق مسابقة الدوري.

وقال عبدالله في تصريحات لـ"العين الرياضية": "قدمنا مباراة طيبة، نحن في مرحلة مهمة جداً لأنها ختام المرحلة الثانية في الإعداد للموسم الجديد".

وأضاف: "البطولة لها أهميتها وجاءت في وقتها بالنسبة لنا، لقد منحتنا التجانس الكامل للفريق".



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وتابع مدرب بني ياس: "بعد فترة اختبارات اللياقة البدنية الآن وقفنا على مستوى اللاعبين فنياً".

وأردف: "مرحلة الدوري هي الأهم دائماً وهي التي ينظر إليها الجميع دوماً، والأهم من ذلك أننا وقفنا على مستوى اللاعبين المحترفين أيضاً".

وأنهى: "عودة الدوليين والأجانب سيكون له تأثير كبير على الفريق، وأتمنى أن ينطلق الدوري بأجواء طيبة واهتمام أكبر".