عمرو دياب يُشعل حفل جولف بورتو كايرو على أنغام «يوم تلات»

أحيا الميجاستار عمرو دياب، مساء أمس السبت، واحدة من أقوى السهرات التي ضمت عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك داخل أضخم خيمة تم إنشائها بجولف بورتو كايرو لاستيعاب ضيوف المكان.

ورغم أن الخيمة مجهزة بمقاعد وأماكن مخصصة لإستقبال الـVIP من كبار الشخصيات والمشاهير ألا أنهم تركوا مقاعدهم وأماكنهم بمجرد ظهور الهضبة حيث إلتفوا حول خشبة المسرح كالعادة لمشاركة نجمهم المفضل وصلات الغناء والرقصات المتتالية التي لم تنقطع طوال فرقته على مدي أكثر من ساعة ونصف الساعة وحتى ختام حفله.



وقدم الهضبة عدد كبير من أغانيه الشهيرة التي اشعلت آجواء ختام أقوى سهرات صيف 2019 بالساحل الشمالي منها "الليلة" ،"بحبه" ،"قمرين"، "ده لو اتساب"، "راجع"، "أجمل عيون"، "وياه"، "معاك قلبي"،"يتعلموا"،"العالم الله"،"نغمة الحرمان"،"أول يوم في البعد"، "راجعين"، "ايام وبنعيشها"، "الليلادي"، "كان طيب،" مابلاش نتكلم في الماضي"، "ميال"، "شوقنا"،" خلينا لوحدينا" و"يتعلموا".. بالاضافة الى أغنيتة الجديدة "يوم تلات" التي أشعلت المزيد من آجواء البهجة والاثارة خاصة لدي الفتيات.

يشهد الحفل النجاح رقم ٣١ من نجاح التعاون بين عمرو دياب والمنظم والمنتج وليد منصور الذي استطاع على مدى ٧ سنوات متتالية من كسب ثقة الهضبة وتوفير جميع التجهيزات بحفلاته بمواصفات لايف عالمية غير مسبوقة بمصر والعالم العربي بالإضافة إلى التأمين المحكم للحفلات بالتنسيق مع رجال وزارة الداخلية والجهات المختصة.



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