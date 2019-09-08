شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم يحقيق مليون مشاهده فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت كليب " بعشق تفاصيلك"، للمطربة اللبنانية نجوى كرم من مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 5 سبتمبر على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.

من ناحية أخرى أحيت نجوى مؤخراً حفلا غنائيا بمهرجان الفحيص، بالأردن يوم 16 أغسطس الماضى، على المسرح الرئيسى، وقدمت نجوى خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المتميزة.

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يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذى حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.