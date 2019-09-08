"أنا رايح أجيب الكاس".. نجوم الفن يحتفلون بفوز الزمالك على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاتهم على فوز نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره بيراميدز، في لقاء نهائي كأس مصر، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

مدحت العدل

غرد السيناريست مدحت العدل، عبر "تويتر": "مبروووك للمدرسة التي فتحت أبوابها.. ميتشو أفضل من جروس بمراحل.. كل الشكر لمجلس إدارة الزمالك وعلى رأسه المستشار مرتضى منصور على الصفقات الرائعة والمدرب الداهية. الحمد لله".

ندى بسيوني

كما علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها بـ"تويتر": "مبروك الزمالك بطلاً لكأس مصر عن جدارة للمرة 27، لعب مفيش فيه كلام".

رامي رضوان

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وعلق الإعلامي رامي رضوان، عبر "تويتر"، وكتب: "مبروك لنادي الزمالك الفوز بكأس مصر، فوز مستحق، وهارد لك لنادي بيراميدز".

رشا مهدي

وغردت الفنانة رشا مهدي، عبر "تويتر": "ويرجعوا يسألوني إزاي بتعرفي، دا الزمالك يا جماعة، يعني مدرسة وفن الهندسة، يعني مش محتاجة تخمين، مبروك لكل الزملكاوية".

مي كساب

وغردت الفنانة مي كساب، عبر "تويتر": "مبروك كأس مصر للزمالك".

أحمد حاتم

ونشر الفنان أحمد حاتم صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها داخل سيارته، وعلق: "أنا رايح أجيب الكأس، الزمالك".​