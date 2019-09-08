هكذا احتفل هشام ماجد وشيكو بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان شيكو، يحتفلان مع مجموعة من أصدقائهما بفوز الزمالك بكأس مصر. كتب ماجد في تعليقه على الصورة: "يا خلطتكم السحرية"، فيما رفع شيكو يده برقم 3، في إشارة لأهداف المباراة. Advertisements شيكو وهشام ماجد من كبار مشجعي نادي الزمالك. يُذكر أن الزمالك فاز بكأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وسجل للزمالك أوباما، وأشرف بن شرقي (هدفين).

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