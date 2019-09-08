يوسف الخال.. ابن شاعر شهير وانفصل عن نيكول سابا بسبب فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان اللبناني يوسف الخال، بعيد ميلاده الـ 42 اليوم، فقد ولد في 8 سبتمبر 1977.

نشأة فنية

هو ابن الشاعر اللبناني الشهير يوسف الخال، والفنانة التشكيلية مها بيرقدار، والشقيق الأصغر للممثلة ورد الخال، عمل في بداية حياته كعارض أزياء.

دخول الفن

ألف موسيقى تصويرية لعدد من المسلسلات اللبنانية منها مسلسل "الطائر المكسور"، وشارك كموديل مع عدد من النجمات في كليبات غنائية، من بينهن نجوى كرم، ووعد السعودية.

هزي يا نواعم

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بدأت شهرته الحقيقية، بعدما أتيحت له الفرصة لتقديم برنامج الرقص الشهير "هزي يا نواعم"، على قناة (إل بي سي)، ولفت الأنظار بوسامته، وبعدها قدم عدد من البرامج، أشهرها "أخبار روتانا".

حب وفراق وزواج

ارتبط "الخال" بقصة حب مع الفنانة نيكول سابا، وفي عام 2002، تم ترشيحها لبطولة فيلم "التجربة الدنماركية"، وهي فرصة كبيرة حصلت عليها، فبطل العمل هو الزعيم عادل إمام، كما أنها حصلت على دور البطولة.

وفي المقابل رفض حبيبها الفنان يوسف الخال، أن تشارك نيكول في بطولة العمل، ولكنها أصرت على المشاركة، لينفصلا لمدة 6 سنوات.

وأكد الثنائي في عدد من البرامج منها "لهون وبس" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، أن علاقة الصداقة لم تنقطع، ليعودا مرة أخرى عام 2008، ويعلنا زواجهما في 22 ديسمبر 2011، بعدما اختارا زواجا كنسيا، وأنجبا ابنتهما "نيكول" عام 2013.

أعمال فنية

من أشهر أعماله "سمرقند"، "مقامات العشق"، "تشيللو"، "سوا"، "وأشرقت الشمس"، "هوا أصفر"، وغيرها من الأعمال.