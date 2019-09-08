منتج "قيد عائلي" يشيد بأداء دينا فؤاد.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أشاد المنتج ريمون مقار بأداء الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "قيد عائلي" في المشهد الذي جمعها بالفنان صلاح عبدالله بعدما كان السبب في طلاقها، ضمن أحداث العمل.

نشرت دينا إشادة ريمون مقار في صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أستاذ ريمون بشكر حضرتك جدًا على كلامك الجميل ودعمك ليا، حقيقي شكرًا جدًا من كل قلبي".

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وأضافت دينا: "شكرا للأستاذ صلاح عبدالله على دعمه ليا، عشان العمل يطلع بالشكل ده".

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر لمالكيها محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار، بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرنا وليد، محمد رياض، سيمون، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودي، ميرهان حسين، غادة طلعت، محمد نجاتي، دينا فؤاد، رامي وحيد.