فيديو| قصي خولي لنسرين طافش: "ربنا يبارك لي فيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعها بالفنان قصي خولي.
علقت نسرين على الفيديو: "أنا وأبو عميد، الغالي والمبدع قصي خولي، حبينا نمسي عليكوا".
فيما قال قصي بالفيديو: "نسرين الهنا.. مبروك لنجاحاتك، وسعيد إني قابلتك بعد فترة، واتبسطت وأنا معاكي، ربنا يباركلي فيكي".
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.
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