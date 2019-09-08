عمرو يوسف: أنتم سبب الإيرادات العظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان عمرو يوسف، إنه استمتع بالعمل في فيلم "ولاد رزق2"، مضيفًا أنه فيلم كبير.

وكتب عمرو، عبر حسابه على "إنستجرام": "طبعًا إيرادات (ولاد رزق2) العظيمة أنتم السبب فيها، بس بالنسبة لي الأهم إن الفيلم عجبكم وأغلبية الناس دخلت تشوفه أكتر من مرة، وده النجاح الحقيقي، فرحان جدًا بالنجاح الكبير ده".

وأضاف: "استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل صحابي وإخواتي، وطبعًا المخرج المهم طارق العريان".

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وتابع: "شكرًا ليكم ويارب دائمًا عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود والتعب لما العمل بيعجبكم".

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب. وهو عمل من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجي فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.​