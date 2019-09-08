وسام بريدي يكشف لجمهوره عن مولود جديد: "رح نصير 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، عن مولود جديد ينضم لعائلته الصغيرة.

ونشر "بريدي" صورة تجمعه بابنته "بيلا"، وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، وعلق على لسان ابنته "بيلا": "بعدني صغيرة بس قد المسؤولية، بابا وماما عطيوني أحلى هدية بعيدي".

وتابع: "رح يصير عندي إخت إهتم فيها وحبها وترافقني بكل حياتي، بحبكن، أنا كتير مبسوطة لأن بعد أقل من 4 شهور راح تصير عيلتنا أكبر، قريبا رح نصير 4".

يذكر أن زواج الإعلامي وسام بريدي، وعارضة الأزياء ريم السعيدي، أثار جدلا كبيرا وقتها، خاصة أن وسام يدين بالمسيحية، بينما تدين "ريم" بالإسلام.