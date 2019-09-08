ماجد المصري عن "بحر": ابني بيقول ردود الفعل رهيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بردود الفعل الجيدة التي تلقاها عن دوره في مسلسله الدرامي الجديد "بحر" الذي عرضت أولى حلقاته مؤخرًا على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أنه يتابع أيضًا ردود الجمهور على المسلسل من خلال حسابه الشخصي على "إنستجرام".

قال المصري، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "معنديش حساب على فيسبوك.. بس ابنى بيقول إن ردود فعل الناس عن المسلسل رهيبة، وتعليقات الجمهورعلى فيس بوك رائعة جدًا، والناس بتتابع العمل، ومن الحلقة الأولى عجباهم جدًا، وتصدر المسلسل ترند جوجل من أولى حلقات عرضه، ودي حاجة بسطاني جدًا".

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وأضاف أن هناك إشادات عديدة علي مسلسل "بحر" بأنه عمل علي مستوى عالي وقيم وراقي، و"محتاجين هذه المستويات من الأعمال الدرامية أن تدخل البيوت المصرية، وأن يشاهدوا أعمال فنية ذات قيمة".

مسلسل "بحر" يعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 7 مساءًا والإعادة الأولى فى الحادية عشر والنصف مساء والإعادة الثانية فى الحادية عشرة صباحًا.

"بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ومنه عرفة.​