محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرص العديد من نجوم الفن على التعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والتي انطلقت في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الإسكندرية.
نرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن:
عمرو عرفة
شارك المخرج عمرو عرفة متابعيها عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لطفلة تحمل علم الزمالك، وعلق عليها قائلاً: "ربنا يكرم الزمالك الليلة عشان خاطر الجيل الجديد يفرح".
رشا مهدي
أما الفنانة رشا مهدي فحرصت على كتابة تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" قالت فيها: "ليلتنا بيضة بخطين حُمر".
صلاح عبدالله
بينما حسم الفنان صلاح عبدالله نتيجة المباراة لصالح الفريق الأبيض، وغرد عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، قائلاً: "توقعاتكم للماتش؟ فوز الزمالك في الأصلي، فوز الزمالك في الإضافي، فوز الزمالك بضربات الجزاء".
حسني شتا
أما الفنان الشاب حسني شتا، فأعرب عن قلقه من خلال تغريدة، قال فيها: "مش عارف أنام من إمبارح، كأس مصر بإذن الله في ميت عقبة، قلوبنا معاك يا حبيبنا، دعواتكم يا أجدع وأحلى جمهور في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر "قلوبنا معاك".. هكذا تفاعل نجوم الفن مع قمة الكأس بين الزمالك وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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