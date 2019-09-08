مجددا.. شمس الكويتية تواجه الانتقادات بـ روب الاستحمام

أطلت المطربة شمس الكويتية على جمهورها بـ ” روب الاستحمام ” مجدداً، في صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” . وظهرت ” شمس ” في الصورة بروب الاستحمام أثناء جلوسها أمام المرآة؛ لوضع اللمسات الأخيرة من مكياجها الصيفي.

وكانت ” شمس ” قد ظهرت سابقًا بإحدى الصور وهي بروب الاستحمام والفوطة على رأسها، مشيرة إلى أنها تتمتع بشخصية عنيدة وقوية تامكنها من مواجهة كل الانتقادات والتعليقات القاسية التي تصلها.

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