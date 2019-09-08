فن ومشاهير

أول صورة لزوج ميساء مغربي تكشف عن شبه كبير بينهما

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كشفت صورة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي عن زوج الفنانة المغربية ميساء مغربي والذي حرصت على إخفائه عن الإعلام و الجمهور منذ زواجهما.

وحققت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين، حيث جمعتهما في مشهد رومانسي ، بينما تساءل البعض حول وجود صلة قرابة بينهما ، إذ كان زوجها ذا بشرة سمراء وملامح وسيمة تشبه الفنانة المغربية .
وأثارت ميساء مؤخراً الجدل بعدما نشرت هدية زوجها لها والتي كانت عبارة عن خاتم ألماس 8.7 قيراط ، ولكنها لم تفصح عن هوية زوجها.

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