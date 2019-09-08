محمد وزيري يقتحم الإنتاج السينمائي.. وهيفاء وهبي بطلة فيلمه الأول

يقتحم الملحن المصري محمد وزيري مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي “المستقيل مؤخرًا”، عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركته الجديدة Snaper حيث ينتج فيلم “عقد الخواجة” الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي.

وكشف بيان إعلامي تداولته العديد من المواقع الفنية، أنه يواصل تحضيراته من أجل الانتهاء من كافة تفاصيل فيلم “عقد الخواجة”.

وأضاف البيان أن هذا الفيلم هو أول إنتاجات محمد وزيري فى السينما من خلال شركته Snaper التي أسسها مؤخرًا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن “عقد الخواجة” سيكون أول هذه الأعمال.

وأكد أن محمد وزيري يعمل هذه الفترة على إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين في الفيلم بجانب هيفاء وهبي، حيث تم التعاقد رسميًا مع الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على أن يتم الإعلان عن باقي الأسماء المشاركة في العمل خلال الأيام المقبلة.

وفيلم “عقد الخواجة” هو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويقوم بإخراجه المخرج الشاب محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل كمساعد مخرج مع معتز التوني ومحمد ياسين، على أن يتم تصوير الفيلم بين القاهرة وعدة دول أوروبية.

يُذكر أن محمد وزيري، تقدّم باستقالته من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا، في الرابع من أغسطس الماضي إثر تعرّضهِ لهجومٍ كبير من جانب متابعيها عبر “تويتر”، مؤكدًا أنه سيظلّ وفيًا لهيفاء وهبي، حتى أنّه وصف استمرار وقوفه بجانبها بأنّه سيأتي لها بالدنيا تحت قدميها؛ لما فعلته معه إلا أنّه لن يكون له علاقة بعمله معها رسميًا.