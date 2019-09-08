بالفيديو.. مزيكا تطرح "حبيبي راح ولا جاشي" لـ ميرا الموجي

طرحت الفنانة ميرا الموجي أحدث أغانيها بعنوان "حبيبي راح و لا جاشي"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وأغنية "حبيبي راح و لا جاشي"، من كلمات، وألحان محمد عبد التواب، و توزيع إسلام شيتوس.

Advertisements

يذكر أن الفنانة ميرا الموجي

طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "مستحلفالك"، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، و توزيع أحمد باريتون، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال.