بالفيديو.. مزيكا تطرح "حبيبي راح ولا جاشي" لـ ميرا الموجي

طرحت الفنانة ميرا الموجي أحدث أغانيها بعنوان "حبيبي راح و لا جاشي"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وأغنية "حبيبي راح و لا جاشي"، من كلمات، وألحان محمد عبد التواب، و توزيع إسلام شيتوس.
يذكر أن الفنانة ميرا الموجيطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "مستحلفالك"، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، و توزيع أحمد باريتون، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال.
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