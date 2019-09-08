تعرف على رسالة دينا فؤاد لريمون مقار وصلاح عبدالله

وجهت الفنانة دينا فؤاد رسالة شكر للمنتج ريمون مقار، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أستاذ ريمون بشكر حضرتك جدًا على كلامك الجميل ودعمك ليا حقيقي شكرًا جدًا من كل قلبي.

وتابعت :"شكرًا لأستاذ صلاح عبدالله على دعمه ليا عشان العمل يطلع بالشكل ده".

وكان المنتج ريمون مقار نشر مشهد من مسلسل "قيد عائلي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلاله الفنانة دينا فؤاد و

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الفنان القدير صلاح عبدالله، في مواجهة، وأثر ذلك المشهد جميع متابعي المسلسل، مما بينهم المنتج ريمون مقار، قائلاً: "".

يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء، و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة

كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، والمقرر أن يبدأ الصراع من جديد في الجزء الثاني، لما انتهى إليه في الجزء الأول.