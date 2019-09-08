فن ومشاهير

أديل تكشف تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد

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كشفت الفنانة العالمية أديل عن استعدادها لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي لم يستقر على اسمه بعد، ومن المقرر

طرحه في عيد رأس السنة المقبل.

ويضم الألبوم العديد من الأغاني، والتي تضمن

حياتها الشخصية للنجمة العالمية.

يذكر أن الفنانة العالمية أديل طرحت سابقاً ألبوم بعنوان "25"، ويضم 11 أغنية أبرزهم:

"hello"، "i miss you"، "all i ask"، "remedy".

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