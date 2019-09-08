شاهد..كواليس "ياخليلي" أحدث أغاني سعد لمجرد

كشف النجم سعد لمجرد عن كواليس تصوير كليبه الجديد بعنوان "يا خليلي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرحها قريبًا. المقرر طرحها قريبًا. يذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعنوان "إنساي"، وهو Advertisements من كلماته، و ألحانه، وإخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء أيضًا النجم محمد رمضان، كما تخطى الكليب حاجز الـ 131 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. من كلماته، و ألحانه، وإخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء أيضًا النجم محمد رمضان، كما تخطى الكليب حاجز الـ 131 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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