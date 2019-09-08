خلال أسابيع .. رامي عياش يحيي حفلًا غنائيًا في قبرص

يحيى النجم رامي عياش حفلًا غنائيًا، يوم السبت الموافق 21 من سبتمبر الجاري، على مسرح فندق إيلكسس، بقبرص.
يذكر أن النجم رامي عياش طرح مؤخرًا أحدث كليباته بعنوان "سكاكر السكر"، وهو من كلمات خالد فرناس،وألحان عمرو الشاذلي، و توزيع محمد شفيق، وإخراج فادي حداد، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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