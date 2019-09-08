شاهد.. ريهام أيمن تخطف الأنظار خلال جولة بالبيتش باجي

خطفت الفنانة ريهام أيمن الأنظار أثناء ركوبها البيتش باجي، حيث نشرت صور تألقها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة ريهم أيمن شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي، وبطولة كل من إياد نصار، رانيا يوسف ، درة، خالد سليم، معالي زايد، صبا مبارك، سارة سلامة.جيهان فاضل، مدحت صالح، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد أبو الوفا، هنا شيحة، بثينة كامل، عارفة عبدالرسول، ياسمين رئيس، سيد رجب، أميرة العايدي، عبدالرحيم حسن، حمادة بركات، عايدة عبدالعزيز، محمد ممدوح، رمزي لينر، أحمد حلاوة، ياسر علي ماهر، فراس سعيد، فرح يوسف، عمر حسن يوسف، هالة فاخر، حنان سليمان، سامي مغاوري. Advertisements

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