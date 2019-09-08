رنا الأبيض تهنيء زوجها وائل دباس بخطوبته الجديدة

هنأت الفنانة رنا الأبيض زوجها السيد وائل دباس بعد خطوبته من السيدة شيرين عقاد.

وأشارت الفنانة السورية رنا الأبيض الى أنها خلال هذه الأعوام، كانت الزوجة الوفية والصابرة والمحافظة على راحة زوجها، لتفاجئ بأن زوجها ارتبط بغيرها بشكل سري.

يذكر أن الفنانة رنا الابيض شاركت

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مؤخرًا في بطولة ست كوم "حركات بنات" وهو من تأليف سعيد الحناوي، وإخراج محمد معروف، وبطولة كل من دانا جبر، يزن السيد، أدهم مرشد، سعد مينه، ليليا الأطرش، سوسن ميخائيل، محمد خير الجرّاح، جلال شمّوط.

وتدور أحداثه حول عائلة مؤلفة من خالة و ثلاثة فتيات ينتقلن للعيش معها بعد وفاة والديهن ، و كلما يتقدم أحد الشبان الأغنياء لطلب الزواج من الخالة يظهر لهن لاحقاً فقر حاله ، و تبدأ المفارقات بناء على هذه الفرضية.

و تبدأ حلقات المسلسل في التصاعد وأخذ منحى جديد في صراع أسري تكون الفتيات الثلاثة أحد أطرافه.