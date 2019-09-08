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Sep 08, 2019
بشكل مفاجئ، اعلن كل من الاعلامي وسام بريدي وزوجته العارضة التونسية ريم السعيدي انهما ينتظران طفلتهما الثانية بعد اربعة أشهر.
وزفّ وسام وريم هذا الخبر السعيد، في العيد الاول لميلاد ابنتهما بيلا ماريا، والذي يصادف اليوم في الثامن من ايلول.
وبهذه المناسبة قامت ريم بنشر صورة تجمعها مع وسام وبيلا التي ظهرت وهي ترتدي قميصاً كُتب عليها “سأصبح الشقيقة الكبرى”.
واعلن كل من وسام وريم الخبر بطريقة مميزة عن طريق لسان ابنتهما:
“بيلا: صحيح بعدني صغيرة بس قد المسؤولية بابا وماما عطيوني أحلا هدية بعيدي ورح يصير عندي إخت إهتم فيها وحبها وترافقتي بكل حياتي. بحبكن”.
كما أشار الثنائي الى انهما سيستقبلان طفلتهما الثانية بعد أقل من 4 أشهر وستصبح العائلة مؤلفة من أربعة أشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام بريدي وريم السعيدي ينتظران مولودهما الثاني، وهذا جنسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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