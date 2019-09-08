"مهرجان مالمو يشهد العرض الأول لفيلم "يوم وليلة

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اعضاء لجان تحكيم المهرجان في دورته المقبلة والتي تضم عددا من أهم السينمائيين العرب، حيث تتكون لجنة الأفلام الروائية الطويلة من النجمة المصرية ليلى علوي والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

فيما تتشكل لجنة الأفلام الوثائقية من النقاد والمبرمج التونسي طارق بن شعبان والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري والمخرج المغربي عبد الإله الجوهري، أما لجنة الأفلام القصيرة فتتشكل من الناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر بالإضافة للمغربية ملاك دحموني مدير مهرجان الرباط لسينما المؤلف.

كما يستمر المهرجان في جهده للتوسع في عرض الأفلام العربية في دول الشمال، فيقيم بالتوازي عروضًا لـ12 فيلمًا في مدينة هيلسنبورج، بالإضافة إلى 17 فيلمًا تُعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في تعاون يقام للمرة الأولى مع أرشيف الفيلم الدنماركي التابع للمركزالسينمائي الوطني الدنماركي

هذا ويفتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، ويختتم أنشطته ليلة 8 أكتوبر باستضافة العرض العالمي الأول للفيلم المصري "يوم وليلة" من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.

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