شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض ألبوم Rihanna الجديد .. والجمهور على أتم استعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مغنية الراب الشهيرة "ريهانا" لطرح ألبومها التاسع فى ديسمبر المقبل، بعد توقف حوالى أربعة سنوات عن طرح البومها الأخير الذى جاء بعنوان Anti.

وفى تصريحات جديدة لـ "أوليفييه نوس" الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ميوزيك فرانس، أكد على ان ألبوم النجمة العالمية على وشك إصداره يوم 6 ديسمبر القادم بعد ان عقدت الشركة جلسة مفتوحة فى باريس منذ أيام.

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وبالرغم من عدم تأكيده لخبر عرض الألبوم فى ذلك التوقيت، إلا ان ريهانا صرحت لمجلة Interview بداية العام الجارى انها اوشكت على الانتهاء من البومها التاسع الذى يضم عدد كبير من اشكال الموسيقى الجديدة والتى خصصه جزء منها لـ "الريجى".

وظهرت ريهانا منذ ايام وهي تقضي عشاء رومانسي مع صديقها رجل الأعمال حسن جميل في واليز في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.