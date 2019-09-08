شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية بـ12 تمرينة فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو لتدريباتها فى "الجيم" وأدائها لـ12 تمرينة مختلفة تكشف من خلالهم رشاقتها وقدراتها البدينة، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تويتر. وعلقت ميس حمدان على الفيديو: "تدريباتى اليوم"، ونال الفيديو إعجاب متابعيها، وتعليقات محفزة ومشجعة لها، حيث ظهرت ميس مرتدية ملابس رياضية، وتمارس تدريباتها بحماس وتركيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية بـ12 تمرينة فى "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.