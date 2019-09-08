احتفالا بعيد ميلادها الـ40.. تعرف على بينك بـ"الأرقام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينك واحدة من أبرز وأهم النجمات على الساحة الغنائية حول العالم حيث قدمت الكثير من الاعمال المميزة التى حفرت اسمها فى عالم الغناء، واليوم احتفالا بعيد ميلادها الـ 40 تعرف على نجمتك المفضلة فى أرقام.
1.ولدت بينك 8 سبتمبر 1979 فى الولايات المتحدة الأمريكية.
2.بدأت فى تقديم الاستعراضات الغنائية الراقصة فى فيلاديلفيا عندما كان عمرها 14 سنة.
3.بدأت مسيرتها الفنية فى 1995 مقدمة عددًا من الأعمال المميزة ويستمر نشاطها الفنى حتى الآن.
4.فى عام 2000، أطلقت بينك ألبومها الأول ."Can'tt Me Me Home"
5.تزوجت بينك مرة واحدة وذلك من كارى هارت عام 2006 بينما تم الانفصال فى 2008، وعادت علاقتهما من جديد فى فبراير 2010.
6.بينك هى أم لطفلين وهما "ويلو ساج" و"جيمسون مون"
النجمة بينك (1)
النجمة بينك (1)
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