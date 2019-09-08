شكرا لقرائتكم خبر عن "تفتح الشباك".. هيثم سعيد يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب هيثم سعيد لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، والتى تحمل اسم الألبوم " تفتح الشباك"، وذلك عبر موقع يوتيوب، والأغنية كلمات سلمى رشيد ، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.

يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية ""500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي،وكلمات الأغنية وتقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبة فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه.