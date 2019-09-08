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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيف أتقنت جنيفر لوبيز الـ"pole dance" من أجل فيلمها Hustlers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تدريبات الرقص احتاجت للكثير من الوقت والمجهود من النجمة العالمية جنيفر لوبيز وذلك لتظهر أكثر حرفية في فيلمها الجديد "Hustlers"، فقد قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (50 عامًا) أن تشارك عشاقها اللحظات من تدريبها على "pole dance" وهو أداء فني يمزج بين الرقص والجمباز.
نشرت جنيفر لوبيز على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" مقطع فيديو وصلت مدته لـ13 دقيقة أظهر خطوات تعلمها لـ"pole dance" وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من اللياقة والرشاقة حتي يخرج للعالم بشكل مميز ومبهر.
فيلم Hustlers من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم الكثيرون.
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