كم بلغت تكلفة إطلالة وفاء وأيتن عامر في أحدث ظهور تلفزيوني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حلت الفنانتان الشقيقتان وفاء عامر وأيتن عامر ضيفتان على إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والتي من المقرر عرضها قريبا.

أيتن شاركت جمهورها بصورة جمعتها بوفاء من كواليس الحلقة، استعرضت خلالها إطلالتيهما، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وفاء تألقت بفستان أسود من تصميم دار Pronovais، في هيئة جاكيت توكسيدو بأكمام وظهر من الدانتيل، وياقة من الستان، يبلغ سعره 650 جنيه سترليني أي ما يعادل أكثر من 13 ألف جنيه مصري.

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أما أيتن فقد أطلت بفستان طويل جمع بين اللونين الأبيض والأسود، من تصميم BCBGMAXAZRIA، وقد تخطى سعره 13 ألف جنيها.

وكانت قنوات DMC قد أعلنت عن موعد عرض الحلقة، حيث من المقرر أن تعرض مساء الإثنين القادم 9 سبتمبر.

يذكر أن وفاء عامر كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حكايتي”، بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، وغيرهم.

أما أيتن عامر فشاركت في موسم رمضان الماضي بأكثر من عمل، وهي: “طلقة حظ” مع مصطفى خاطر، و”ابن أصول” مع حمادة هلال، و”شقة فيصل” مع كريم محمود عبدالعزيز.