أول تعليق لحكيم بعد الحادث من المستشفى.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طمأن الفنان المصري حكيم، متابعيه بعد الحادث الذي تعرض له، ونشر فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

حكيم قال في الفيديو: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، جت بسيطة وكلنا بخير ولكن السواق به بعض الكدمات والإصابات البسيطة ادعولنا وشكرًا”.

وعلق على الفيديو قائلًا: “قدر الله ما شاء فعل.. الحمدلله على كل حال. على فكره ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله”.

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الفنان حكيم،. كان قد تعرض لحادث صباح اليوم السبت، وذلك على طريق السويس، وتم نقله للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت بعض الأخبار قد نقلت تصريحات أن حكيم، لم يتعرض لحادث وإن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلب، وأنه قام بتصويرها، مما اختلط الأمر على الناس فظنوا إنه تعرض لحادث

يذكر أن حكيم طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بكأس الأمم الإفريقية “متجمعين”، وتم تقديمها بثلاث لغات “العربية – الإنجليزية – الفرنسية” وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها.