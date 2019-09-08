شريف منير ينتقد محمد رمضان ويوجه له هذه النصيحة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري شريف منير، إن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم وانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد حفله الأخير والذي أحياه في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

شريف منير قال خلال لقائه في برنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، محمد رمضان موهوب ولكن لديه بعض الملاحظات خاصة في طريقة التقديم «الشو» الذي ظهر بها في حفلة بالساحل.

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وتابع: “شو محمد رمضان أثناء تقديمه في الحفلات فيه الأنا عالية شوية”.

ووجه خلال الحلقة نصيحة لمحمد رمضان قال فيها: “بلاش ناخد من فيفتي سيتن وخلينا في مصر أثناء تقديم الاغاني، محمد رمضان نجم محبوب ولديه شعبية كبيرة ويجب ان يستغلها في اصلاح جيل وينصح الشباب، ولكن الشو اللي بيقدموا عايز يتظبط شويه بمعني انه يبقي ليك بصمه علي جيل كامل”.

وكان محمد رمضان، قد واجه العديد من الانتقادات بسبب ملابسها خلال الحفل والتي ظهر في أغلبها شفاف أو عاري الجسد من فوق، كما شهد الحفل وقوع عدد من الإصابات بسبب تدافع الجمهور ودخول العديد من الجماهير بدون تذاكر الحفل، بعد تحطيم السور الحديدي.