نقابة الموسيقيين: حكيم تلاعب بمشاعر جمهوره بحادث لم يقع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت نقابة المهن الموسيقية هجوما حادا على الفنان المصري حكيم، بعد الفيديو الذي نشره من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.

وقالت النقابة في بيان صحفي: “بعد طرح حكيم فيديو ساخر، أعلن فيه وهو مبتسما، تعرضه لحادث سيارة”.

وأوضح البيان: “كان حكيم قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح أمس، أنه لم يتعرض لحادث وإن سيارته كانت تسير بجانب السيارة التي انقلب، وأنه قام بتصويرها، مما اختلط الأمر على الناس فظنوا إنه تعرض لحادث، كما نُشر هذا أيضاً، على لسان حكيم، فى الصحف”.

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وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى، لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة تعلن إزدرائها لما فعله حكيم بمحاولة افتعال موجة إعلامية ضاربا بمشاعر محبيه وجماهيره عرض الحائط، ومتناسيا أن نقابة المهن الموسيقية ونقيبها ومجلس الإدارة تحركوا بسرعة للاطمئنان عليه، وطمأنت الجماهير، لأنه أحد نجوم الأغنية المصرية”.

وكان حكيم قد نشر منذ قليل عبر حسابه الرسمي بـ”إنستجرام” فيديو ظهر فيه داخل أحد المستشفيات، أثناء تلقيه العلاج بعد إصابته في حادث سير.

وقال حكيم في الفيديو: “السلام عليكم، قدر الله وما شاء فعل، عملنا حادثة بالعربية، احنا كلنا بخير الحمد لله، السواق بس فيه كدمات وحاجات بسيطة، ودعواتكم، الحمد لله إنها جت على خير”.