بصورة من الكواليس مع أحمد عز.. كريم عبد العزيز يشوق جمهوره لـ”كيرة والجن”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان كريم عبد العزيز جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بصورة من كواليس فيلمه الجديد الذي يجمعه بالفنان أحمد عز “كيرة والجن”.

وعلق “كريم”، على الصورة التي ظهر خلالها بجوار “عز” بإطلالة كلاسيكية، قائلا: “انتظرونا صيف 2020 فيلم (كيرة والجن) عن رواية 1919”.

وانهالت تعليقات المتابعين والنجوم، بالتهنئة وتحمسهم لهذا العمل، حيث علقت الفنانة منه فضالي قائلة: “مبروك”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز، كان فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي خاص به سباق أفلام عيد الأضحى 2019 وحقق نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هند صبري، نيللي كريم، شيرين رضا، إياد نصار، وهو من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

وخاض أحمد عز موسم عيد الأضحى الماضي، بفيلم “ولاد رزق 2″، وشاركه البطولة عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود ‏وكريم قاسم وخالد الصاوي ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل ‏وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، وهو من تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎