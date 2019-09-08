ليلى علوي تدعم أحمد حلمي: أنت بتشتغل بحب وضمير

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من كواليس فيلم ‏‏”خيال مآتة”.

وظهر حلمي بشخصيته التي كان يلعبها في فيلم “خيال مآتة” وهي شخصيته “يكن سنهور” الرجل العجوز، وعلقت الفنانة “ليلى علوي ” من خلال التعليقات برسالة لـ حلمي قائلة: “أنت مختلف وبتشتغل بحب وضمير من نجاح لنجاح”.

فيلم “خيال مآتة” من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، وعبد الرحمن ‏أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.

‎يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر أعمالها السينمائية فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.