ليلى علوي تدعم أحمد حلمي: أنت بتشتغل بحب وضمير

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من كواليس فيلم ”خيال مآتة”.
وظهر حلمي بشخصيته التي كان يلعبها في فيلم “خيال مآتة” وهي شخصيته “يكن سنهور” الرجل العجوز، وعلقت الفنانة “ليلى علوي ” من خلال التعليقات برسالة لـ حلمي قائلة: “أنت مختلف وبتشتغل بحب وضمير من نجاح لنجاح”.
فيلم “خيال مآتة” من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “هي ودافنشي” الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم ”الماء والخضرة والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
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