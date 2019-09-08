“قولي قولي”.. جديد سامو زين – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان سامو زين نسخة جديدة لأغنية “ورد البستان” التي أطلقها منذ فترة عبر المتاجر الرقمية الكبرى. النسخة الجديدة تحمل اسم “قولي قولي” ويظهر سامو زين في الفيديو الخاص بها برفقة صديقيه المقربين بلقطات عفوية تم تصويرها بكاميرا موبايل وهو ما يتطلب جرأة عالية. الأغنية باللهجة الشامية وهي من كلمات اسماعيل الأبرص، ألحان سامو زين وتوزيع، ميكسر وماستر أكرم عادل. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن سامو زين يعيش حالة من النشاط الفني منذ فترة، حيث سبق وطرح منتصف موسم الصيف الجاري أغنية “حب حب” باللهجة العراقية وحقق نجاحًا ملحوظًا في مختلف البلدان العربية. لمشاهدة كليب “قولي قولي”:

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