مايا دياب في المرتبة الأولى!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية مايا دياب حالة نجاح استثنائية منذ طرح أحدث أعمالها الفنية، كليب “يابا يابا”.

وقد احتلّت الأغنية المرتبة الأولى ضمن قائمة الـOfficial Lebanese Top 20، وذلك وفقًا لإحصاءات الإذاعات اللبنانية. وعلّقت مايا دياب على الأمر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “أنا سعيدة”.

وحقق كليب “يابا يابا” أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على إتاحة عرضه عبر قناة مايا دياب الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير.

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أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فكانت مايا قد صوّرته في منطقة الهرمل في لبنان منذ فترة تحت إدارة المخرجة كريستال يونس.

لمشاهدة فيديو كليب “يابا يابا”: