وفاة المغني الإسباني كاميلو سيستو إثر نوبة قلبية

توفي، الأحد، المغني والمؤلف الإسباني كاميلو سيستو الذي اشتهر بأغنياته الرومانسية إثر نوبة قلبية في مستشفى بمدريد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتبت عائلته في تغريدة حسابه الرسمي على "تويتر": "يؤسفنا أن نبلغكم بأن الفنان الكبير والعزيز كاميلو سيستو غادرنا للتوّ.. فلترقد روحه بسلام".

وشارك الفنان، واسمه الحقيقي كاميلو بلانيس كورتيس، في فرقتين موسيقيتين في الستينيات قبل تسجيل ألبومه الأول "ألغو دي مي" (شيء مني) عام 1971.

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وبيعت أكثر من 70 مليون قطعة من ألبوماته وبات أحد أشهر المغنين الإسبان في التاريخ، ومن أشهر أعماله، "كييريس سير مي أمانته؟" و"إل أمور دي مي فيدا" و"بيردونامي".

وسجّل سيستو الجزء الأكبر من أعماله بالإسبانية، لكن له أيضاً أغنيات بالإنجليزية والألمانية واليابانية والبرتغالية.

كما ألّف أغنيات لكبار الفنانين، من أمثال نجم البوب الإسباني ميجيل بوزيه والمغني المكسيكي خوسيه خوسيه.

وكان سيستو يحضّر لجولة بالولايات المتحدة في فترة لاحقة من العام، مع محطات في ميامي ونيويورك ولوس أنجلوس.

وغرّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعليقا على وفاته: "تبكي إسبانيا وأمريكا اللاتينية بكاملها خسارة كاميلو سيستو".