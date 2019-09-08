فيديوجراف.. هاتريك كين يقوده لقائمة الـ15 الأوائل بتاريخ هدافي إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح هاري كين في اختراق قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي، بعدما سجل ثلاثية في شباك منتخب بلغاريا بالتصفيات الأوروبية.
هاري كين سجل 3 أهداف قاد بها إنجلترا للفوز على البرتغال بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
واحتل قائد المنتخب الإنجليزي المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الأسود الثلاثة"، متفوقا على كل من تومي لاوتن وستان مورتنسن وجيوف هورست.
وأصبح كين ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء مع المنتخب الإنجليزي بـ8 أهداف، خلف فرانك لامبارد صاحب الـ9 أهداف، ومتفوقا على واين روني الذي سجل 7.
يُذكر أن الفوز قفز بالمنتخب الإنجليزي إلى صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على كوسوفو.
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