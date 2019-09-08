جمان يحقق انتشارًا كبيرًا والأصداء ممتازة في الخليج

يحقق مسلسل (جمان) منذ انطلاق عرضه قبل أسبوع عبر شاشة MBC 1 نجاحاً كبيراً، بدءً من تصدّره الـTrend لأيام في الكويت والسعودية والإمارات، إضافة إلى الجدل الواسع الذي حصل حول بعض مشاهد العمل ومضمونها، حيث شغلت بعض تفاصيل القصة الرأي العام، وتحولت المواضيع إلى قضايا للمناقشة عبر أبرز صفحات التواصل الاجتماعي.

العمل الذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الشاشة الخليجية، يلاقي رواجاً كبيراً، ويلفت الأنظار بشكل مميز فيه، بطلا العمل مهند الحمدي ونور الغندور الذين يشكلان ثنائياً ملفتاً.

نذكر أنّ (جمان) إنتاج Eagle Films/ جمال سنان، بالتعاون مع شركة All Over، إخراج خالد جمال، وتأليف علياء الكاظمي، ويشارك في بطولته أيضاً فوز الشطي، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هدى صلاح، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم وغيرهم.