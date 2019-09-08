بالفيديو- نوال الكويتية ورابح صقر في “كل ما في الأمر”

أطلقت الفنانة نوال الكويتية مع الفنان رابح صقر ديو غنائي بعنوان “كل ما في الأمر” كلمات تركي ال الشيخ، الحان رابح صقر، توزيع هشام السكران، اخراج بسام الترك وإشراف عام عبدالله مخارش.

الاغنية تم اطلاقها على طريقة الفيديو كليب حصرياً على قناة “تركي ال الشيخ” عبر موقع يوتيوب تحت ادارة المخرج بسام الترك الذي مزج مقتطفات من جلسات التحضير للعمل مع كل من نوال ورابح وفريق العمل، بالاضافة الى لقطات من تسجيل الاغنية في الاستديو، حيث ظهرت نوال الكويتية وهي تغني والى جانبها رابح صقر يغني ويعزف على العود.

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الكليب أبصر النور بفكرة بسيطة وجميلة في آن أوصلت الأغنية بسرعة الى قلوب الجمهور.

كما أن نوال ورابح قدما الأغنية بطريقة مليئة بالاحساس خاصة انهما يتمتعان بصوت فيه شجن وعاطفي.