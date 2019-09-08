شكرا لقرائتكم مصر تنافس على الأوسكار بهذا الفيلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع اختيار اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري الممثل لمصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، على اختيار فيلم "ورد مسموم" من أجل تمثيل مصر.

بعدما عقدت اللجنة عدة اجتماعات في الأيام الماضية، وأعدت قائمة بالأفلام المرشحة، قبل أن يتم تقليصها في النهاية لعدد قليل ومن ثم التصويت على الأفلام المقترحة.

وشهدت المنافسة وصول فيلمي "ورد مسموم" و"ليل خارجي" إلى التصفيات النهائية، قبل أن ينحاز التصويت لفيلم "ورد مسموم" بفارق 11 صوتا عن فيلم "ليل خارجي".

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ويأمل صناع السينما في مصر أن يتمكن الفيلم الذي يقوم ببطولته محمود حميدة وصفاء الطوخي من دخول الترشيحات الخاصة بالقائمة الطويلة، خاصة أن الأعمال السينمائية المصرية تفشل على مدار السنوات الأخيرة في الوصول لتلك القائمة.

الفيلم يتحدث عن حياة المرأة العاملة اليومية، وتدور أحداثه في 70 دقيقة عن حياة "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا يوجد لها في الحياة سوى شقيقها "صقر" الذي ترفض أن يسافر سعياً لتحسين مستوى معيشته، وترى أنه عليه أن يظل دائما إلى جوارها، بعد أن عاشت حياتها من أجله.

الفيلم من إخراج أحمد فوزي صالح وهو مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي، بعنوان "ورود سامة لصقر"، وحصل على عدد من الجوائز الدولية.