شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمه يهاجم صاحب الصورة الساخرة من "كهربا" و"أمح": لازم الأدمن يتحاسب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Capture 2

هاجم الشاعر أمير طعيمه ، إحدى الصفحات الساخرة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وذلك عقب الصورة التى تم نشرها على الصفحة والتى تجمع بين نجم الزمالك السابق الشهير بــ "كهربا" و" أمح" مشجع الأهلى الشهير ومعشوق نجوم الكرة المصرية من أصحاب الهمم .

حيث علق أدمن الصفحة على الصورة قائلا : فى نظرية بتقول ان كتر قعدتك مع اصدقائك بتكون شخصيتك وبتأثر على تفكيرك ومع الوقت بتبقى زيهم ، شوفت يا كهربا كثرة قعدتك مع أمح عملت فيك ايه ؟ " وهذا ما اثار غضب طعيمه فكتب بوست مقابل وقال فيه " السوشيال ميديا بقت جزء اجباري من حياتنا و لازم تطبيق القانون بحزم عليها عشان قرفنا..الأدمن بتاع الصفحة دي لازم يتحاسب، فيه ناس و عائلات عندهم إحساس و بينجرحوا من الوساخات دي".