شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تامر حسنى وهلال.. مصطفى حجاج ينافس على لقب أفضل مطرب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المطرب مصطفى حجاج، منافسة شرسة على مستوى القارة الأفريقية للحصول على لقب أفضل فنان أفريقى فى شمال أفريقيا “AFRIMA” وذلك عن أغنيته "خطوة" التى نالت إعجاب قطاع كبير من الجماهير داخل مصر وخارجها وحققت ملايين المشاهدات فى فترة وجيزة .

أغنيه "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وواحدة من أشهر أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "هتزهزه" الذى تعاون فيه حجاج مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين .

وترشح من قبله عدد من المطربين منهم تامر حسنى وحمادة هلال ومن المفترض أن يتم توزيع الجوائز بعد شهرين من الآن، وتحديدًا فى شهر نوفمبر من العام الحالى.

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"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا" .