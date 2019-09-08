شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يفرضون حالة طوارئ فى الاستدويوهات لتسجيل ألبوماتهم.. تامر وإليسا أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف عدد من المطربين حالياً، على اختيار أغاني ألبوماتهم الغنائية الجديدة، حيث يتواجد عدد منهم في أحد الاستوديوهات بشكل يومى، لتسجيل ما سيتم اختياره في الألبوم، وفي السطور التالية يرصد"الخليج 365" من هؤلاء المطربين.

تامر حسنى:

يعمل حالياً النجم تامر حسنى لتسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذى يعمل على اختيار أغانى الألبوم، و يتعاون تامر مع عدد من الموزعين هما إلهامى دهيمة، وشريف مكاوى، أما الشعراء تامر حسين، وأمير طعيمة، والملحنين تامر على، وأغنية داخل ألبوم جديد، من كلماته وألحانه، ولم يكشف تامر عن اسم الأغنية حتى تكون مفأجاة للجمهور.

طارق الشيخ :

أكد المطرب الشعبى طارق الشيخ ، إنه أوشك على الانتهاء من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الجديد، الذى يمر حاليا بمرحلة المكساج، ولم يتبق له سوى أغنية واحدة، ويتضمن الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات.

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ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندي، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين..وغيرهما، ومن المقرر أن يتم طرحها في رأس السنة.

رامى جمال :

يواصل رامى جمال، التحضير لألبومه الجديد بعد أن انتهى من تسجيل عدد من الأغنيات، الذى تعاون فيه مع شعراء وملحنين وموزعين عدة، من بينهم الشعراء جمال الخولى، وأحمد عرفان،وأحمد المالكى، ونادر عبد الله، ورفيق نجيب، وخالد الشيباني، أما من الملحنين محمد أنيس، وياسر نور، وشريف الغندور، والموزعين شريف مكاوى، وأحمد المغربي، وتوما، ونادر حمدى، وطارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم.

راغب علامة :

كما يواصل النجم اللبنانى راغب علامة تسجيل عدد من أغنيات ألبوم الجديد، والتى يعتمد على تقديم عدد من أغنية بعديد من اللهجة المختلفة، ليكون ألبوم متميز ومتنوعة غير أعمال السابقة.

أما المطربة اللبنانية تواصل تسجيل أغانى ألبومها الجديد، والتى تتعاون مع الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام بأغنيتين من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتتعاون أيضا مع الموزع أحمد إبراهيم في عدد من أغنيات مختلفة، ومن المقرر أن يتم طرح في رأس السنة.