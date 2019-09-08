شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات هانى شاكر لمباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن توقعاته لمباراة الزمالك وبيراميدز التى تقام بعد قليل فى نهائى كأس مصر قائلاً: "أتوقع فوز الزمالك بثنائية مقابل لا شىء"، مشيرًا إلى أن فريق بيراميدز يعد من أقوى الفرق الموجودة حاليًا ومليء بعدد من اللاعبين الأكثر كفاءة .

وأضاف: "أتمنى أن تركز القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والحصول على عدد من البطولات بعد خسائر كبيرة شهدتها مؤخرًا".

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وتألق أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر، مؤخرًا خلال حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، والذى شهد عددًا كبيرًا من محبيه وعشاق أغنياته وتعدوا أكثر من 15 ألف متفرج.

وبدأ هانى شاكر الحفل على مسرح محكى 3 بأغنية "بلدى" التى أشعلت حماس الجمهور، وواصل تقديم أغنياته الشهيرة والمتميزة على مدار ساعتين متواصلتين منها، بحبك أنا، بعد حبك، لو رحت بعيد، وعد منى، يا ريتنى، أنا قلبى ليك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألى، على الضحكاية، نسيانك صعب، ياريتنى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب، جانا الهوى.