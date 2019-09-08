شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يثير فضول معجبيه بصورة أبيض وأسود على "فيس بوك".. ويعلق: soon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان خالد النبوى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة له باللونين الأبيض والأسود وكتب أعلاها كلمةsoon قريبا.

خالد النبوى وذهبت تكهنات معجبيه لأمور عديدة من بينها أن خالد النبوى يجرى حاليا تحضيراته لإحدى الأعمال الدرامية أو السينمائية الجديدة. يذكر أن مسلسل واحة الغروب هو أخر عمل درامى شارك فيه الفنان خالد النبوى برفقة الفنانه منة شلبى وهو مسلسل مأخوذ عن رواية للأديب عمر طاهر.

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