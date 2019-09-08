شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يستعد لطرح أغنيته الجديدة "يا خليلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان المغربى سعد لمجرد، لطرح أغنيته الأحدث "يا خليلى ". وبمجرد أن نشر لمجرد صورة من الفيديو كليب المنتظر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " انهالت عليه مباركات المعجبين متوقعين أن تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية كعادة أعماله الفنية. Advertisements وكان سعد لمجرد ، قدم مؤخرا اغنية شاركه فيها الفنان محمد رمضان بعنوان " إنساى" وصلت نسبة مشاهدتها 131 مليون خلال شهر واحد فقط . ومن أشهر أغانى لمجرد والتى نالت إعجاب الكثيرين "انت معلم، غلطانه، حبيبى ماله" وغيرها.

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