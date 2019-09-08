شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسات العلاج الكيميائى.. سلمى بلير تظهر عارية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سلمى بلير قررت أن تثير ضجة من خلال ظهورها بشكل غير مألوف خلال الفترة القاسية التى تعيشها، وهى خضوعها للعلاج الكيميائى منذ شهرين، وذلك من أجل علاج مرض التصلب العصبى المتعدد، والغريب أنها قررت أن تظهر عارية.

فاجأت بلير، البالغة من العمر 47 عاما، محبيها ومعجبيها بصورة عارية جديدة لها وهى تقف أمام المرآة وهى ممسكة بحقيبة من اللون الأسود بشكل "عقرب"، بينما كان يظهر على ملامحها أثر الإرهاق والتعب، وعلقت سلمى بلير على الصورة فكتبت: "بورتريه لامرأة".



سلمي بلير